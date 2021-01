Maia: "Encerramos ano difícil com protagonismo da Câmara" Presidente da Câmara fez balanço dos trabalhos em 2020 com aprovação da PEC da Guerra, auxílio emergencial e Fundeb

Presidente da Câmara fez balanço de 2020 com aprovação da PEC da Guerra, auxílio e Fundeb Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 10.12.2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma pequena retrospectiva da atuação da Câmara dos Deputados durante a pandemia do novo coronavírus nesta quinta-feira (31). Em sua conta no Twitter, o parlamentar falou das dificuldades enfrentadas por todos os brasileiros, e disse que as dificuldades não impediram a Câmara de exercer protagonismo e liderar as principais pautas em momento crucial do País.

Ele citou a aprovação da PEC da Guerra, que possibilitou os gastos de combate à pandemia, do auxílio emergencial e de projetos ligados à Saúde. Lembrou ainda da aprovação do Fundeb. Finalizou defendendo a independência da Câmara e seu papel na defesa da democracia.

Encerramos um ano que foi muito difícil para os brasileiros e, especialmente devido à pandemia, muito desafiador para o Parlamento. Isso não impediu, no entanto, que a Câmara dos Deputados exercesse um protagonismo e liderasse as principais pautas em um momento crucial no país. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) December 31, 2020