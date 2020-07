Maia esteve com Bolsonaro há uma semana e fará teste para covid Presidente da Câmara, no entanto, não acredita ter contraído o novo coronavírus e fará exame de sangue para detectar imunidade

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (7) que fará teste de imunidade para o novo coronavírus, mas que acredita não ter sido infectado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois estiveram juntos na solenidade de prorrogação do auxílio emergencial no Palácio do Planalto na terça-feira da semana passada (30).

- Vou fazer o exame de sangue, para ver se eu tenho os anticorpos. Já está no sexto dia em que eu estive com ele, então se eu tivesse sido contaminado por ele, pelo prazo, já teria sido contaminado. O exame para ver os anticorpos eu já tentei fazer na semana passada, mas o enfermeiro errou no primeiro braço e errou no segundo e tenho que admitir que fiquei com medo e deixei para a próxima semana. O presidente Graças a Deus parece que está bem, e do Palácio do Alvorada continua trabalhando.

Maia não quis comentar a conduta prévia do presidente Bolsonaro em relação ao coronavírus.

- O importante é que tanto o presidente quanto outros Poderes e entes federados compreendam que temos um longo caminho a percorrer e que a gente possa percorrer unidos pra ter uma recuperação mais rápida da economia e contando com o SUS para salvar a vida dos brasileiros.