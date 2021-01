Maia pede a Alcolumbre reunião para discutir situação de Manaus

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) Michel Jesus/Câmara dos Deputados -15.12.2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (15) que irá encaminhar ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedido de convocação da Comissão Representativa para discutir a situação caótica do sistema de saúde de Manaus (AM) e vacinação da população brasileira contra a covid-19.

"É mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente. Não podemos nos omitir", afirmou Maia via redes sociais.

Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, @davialcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 15, 2021

Na capital do Amazonas, hospitais estão lotados e há relatos de que pacientes estão morrendo asfixiados por falta de oxigênio, um insumo básico. Cerca de 150 pacientes com covid-19, internados em Manaus, começaram a ser transferidos para oito capitais brasileiras. Pazuello, por sua vez, reconheceu o colapso enfrentado por manauaras.