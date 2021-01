Maia reclama de ataque a faixas de Baleia Rossi em Brasília

A- A+

Imagem publicada pelo presidente da Câmara Reprodução Twitter Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reclamou, neste sábado (30), de ataques contra faixas instaladas a favor do candidato Baleia Rossi (MDB-SP) em Brasília.

“Destruíram as faixas de apoio ao Baleia Rossi na Esplanada dos Ministérios. Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim?”, escreveu Maia nas redes sociais.

Rossi também usou o Twitter para comentar o episódio, que chamou de “vandalismo contra a democracia”. “Destruíram nossas faixas de campanha. Tudo amanheceu rasgado. As do adversário estão intactas. Não irão calar quem defende a independência da Câmara. São vândalos. Pisoteiam a democracia, rasgam a Constituição e não se emendam”, afirmou o candidato.

O episódio ocorre na reta final da eleição para a Mesa Diretora, marcada para a próxima segunda-feira (1º). Além de Rossi, são candidatos à presidência da Câmara: Arthur Lira (PP-AL), Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), General Peternelli (PSL-SP), Luiza Erundina (PSOL-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).