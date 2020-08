Do R7

Maia se solidariza com Felipe Neto e quer acelerar PL contra fake news Presidente da Câmara dos Deputados convidou youtuber para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o projeto de lei

Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM - RJ) Najara Araujo/Câmara dos Deputados - 29.06.2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) publicou em uma rede social uma mensagem de apoio ao influenciador digital Felipe Neto e prometeu acelerar o projeto de lei (PL) de combate às fake news.

"@felipeneto, a covardia é a virtude dos fracos", escreveu Maia. "Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news."

Ele disse ainda que convidará o youtuber para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o projeto de lei que está na Câmara.

Felipe Neto respondeu que aceita o convite. Crítico do governo Jair Bolsonaro, Felipe Neto também foi alvo nesta semana de uma onda de desinformação que tentou associá-lo ao crime de pedofilia. Montagens com tuítes falsos creditavam ao youtuber uma frase que ele nunca disse, conforme checado pelo Estadão Verifica.

Um dos homens que ameaçaram o youtuber Felipe Neto nesta semana Leandro de Souza Cavalieri Valle, que se autoproclama "Cavalieri do Otoni", também publicou montagens em que aparece um fuzil contra o influenciador. No entanto, Cavalieri nega que tenha atacado o youtuber.

“Eu tenho sentimento de revolta, porque ele (Felipe Neto) tem sacaneado as famílias brasileiras. Eu não xinguei, eu não taquei pedra, não disse que ia dar porrada. O que eu disse é que ele não pode fazer isso com as crianças. E isso eu tenho direito de falar”, afirma.