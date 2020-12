Maia sobre PIB: "é do tamanho da desorganização do governo" Presidente da Câmara critica as decisões econômicas do governo, como a intenção de enviar a LDO sem uma meta de resultado primário

Maia sobre PIB: "é do tamanho da desorganização do governo" Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 27.10.2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta quinta-feira (3) a intenção do governo de enviar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) sem uma meta de resultado fiscal para 2021:

"O que está me deixando impressionado é essa coisa de meta flexível. Primeira promessa que fizeram era acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. A gente tem aprovar a LDO com uma meta. Que o governo diga, como o Copom diz quando toma uma decisão sobre juros, qual é a tendência, que haverá sempre o risco pela incerteza de que a meta possa ser reestabelecida durante a execução orçamentária. Mas não ter meta, ou ter meta flexível é uma jabuticaba brasileira".

Questionado sobre o resultado do PIB, que teve crescimento de 7,7% no último trimestre, ele falou:

"É do tamanho da desorganização do governo".

Apesar do resultado positivo, o crescimento da soma das riquezas do País foi inferior ao da previsão de analistas e insuficiente para compensar as perdas do ano impostas pela pandemia.