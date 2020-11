Maia vai ao Ceará e se reúne com Ciro Gomes e Camilo Santana Encontro está fora da agenda do presidente da Câmara dos Deputados. Trabalhos estão paralisados na Casa em função de disputa política

Maia vai ao Ceará e se reúne com Ciro Gomes e Camilo Santana Reprodução/Instagram

Em meio a paralisação das votações na Câmara dos Deputados , o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi ao Ceará nesta quinta-feira (19), onde teve um encontro com Ciro Gomes (PDT) e o governador do Estado, Camilo Santana (PT).

A reunião aconteceu no Palácio da Abolição, sede do governo do Estado do Ceará e não está na agenda oficial de compromissos do presidente da Câmara.

A pauta da reunião não foi divulgada, mas diante do afastamento de Maia dos partidos do Centrão, que se aliaram em 2020 a Bolsonaro, o presidente da Câmara se aproxima dos partidos da oposição para poder fazer um sucessor na presidência da Casa Legislativa.

Ao final do encontro, Ciro Gomes publicou uma foto em sua conta no Twitter. Maia também publicou a foto em suas redes sociais.