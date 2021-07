Maioria dos baianos aprova gestões de Rui Costa e Bruno Reis

A- A+

Levantamento do instituto de pesquisa Real Data Big Time revela que 63% dos baianos aprovam a gestão do governador Rui Costa (PT), ante 31% que desaprovam – 6% não souberam ou não quiseram responder. Já o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), tem a aprovação de 71% dos entrevistados, contra reprovação de 21% das pessoas - 6% não souberam ou não responderam.

A gestão de Costa à frente da pandemia foi aprovada por 69% dos baianos, ante a reprovação de 25% das pessoas. A aprovação foi maior em relação ao trabalho do prefeito Bruno Reis: 84%, ante 12% de desaprovação dos baianos.

Eleições 2022

Apesar da boa avaliação de Rui Costa, o atual chefe do Executivo baiano está em segundo lugar na pesquisa espontânea de intenções de voto para o governo da Bahia, com 12%. O primeiro colocado, ACM Neto (DEM), tem 17% das intenções. O terceiro colocado, Jacques Wagner (PT), tem 6%. Outros candidatos foram lembrados por 2% dos entrevistados.

Quando a pergunta é estimulada (o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos), ACM Neto segue em primeiro lugar, com 41% das intenções. Jacques Wagner é o segundo, com 27%. João Roma tem 4% e Hilton Coelho tem 2%. Brancos e nulos somam 11%. Entre os entrevistados, 15% não souberam ou não responderam a essa pergunta.

Região e faixa de renda

ACM Neto é o candidato preferido em Salvador, na região metropolitana, no Centro-Norte/Nordeste e Centro-Sul baiano. Já Jacques Wagner lidera no Sul e no Vale São Francisco/Oeste baiano. O político do DEM segue em primeiro entre os eleitores homens e mulheres, entre todas as faixas etárias (16 a 24 anos, 25 a 44, 45 a 59 e 60 anos ou mais) e entre todas as faixas de renda (até dois salários mínimos, de dois a cinco salários, de cinco a 10 e acima de 10 salários). Por fim, ACM lidera também entre evangélicos e católicos.

Na pesquisa induzida de intenção de votos para o governo da Bahia, ACM Neto, com o apoio de Ciro Gomes, tem 35% das preferências. Já Jacques Wagner, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, tem 29%. Com apoio do presidente Jair Bolsonaro, João Roma (Republicanos) chega a 15%. E Hilton Coelho (PSOL), com apoio de Guilherme Boulos, vai a 2%.

Simulações de segundo turno

No cenário acima, a simulação de segundo turno entre ACM Neto e Jacques Wagner traz o político do DEM com 48%, ante 35% do petista. Se a simulação for entre ACM e João Roma, o primeiro vence com 59% das intenções, contra 15% de Roma. Na simulação entre Wagner e Roma, o petista tem 45% e o republicano, 18%.

Entre os possíveis candidatos a governador da Bahia, Jacques Wagner lidera a rejeição, com 38%, seguido de Hilton Coelho, que tem 36%. Em seguida, vêm João Roma (32%) e ACM Neto (24%).

A pesquisa do Real Data Big Time foi realizada em todo o estado da Bahia entre os dias 13 e 15 de julho, com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança é de 95%.