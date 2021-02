Maioria dos líderes deve votar pela manutenção da prisão

A- A+

Sessão no plenário da Câmara vai decidir sobre prisão de Daniel Silveira Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A maioria dos líderes partidários deve votar pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). A sessão da Câmara marcada para as 17h desta sexta-feira (19) vai apreciar o mandado de prisão expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em reunião do colégio de líderes realizada na quinta-feria (18), que durou três horas, a reportagem apurou que os parlamentares fizeram ressalvas, sabem que abrem um precedente perigoso, mas acreditam que as falas do deputado foram muito graves.

Silveira foi detido na terça-feira (16), após divulgação de vídeo com ataques a ministros do STF. A ordem de prisão foi do ministro do STF Alexandre de Moraes, decisão referendada pelo plenário da Corte. Nesta quinta-feira, o juiz instrutor Aírton Vieira decidiu, durante audiência de custódia, que o deputado federal continuará preso.

O cálculo após a reunião é que mais de 300 deputados facilmente votem pela manutenção da prisão. Para ser aprovado, parecer precisa de 257 votos, o equivalente à maioria dos membros da Casa, formada por 513 deputados.

O deputado Daniel Silveira poderá falar até três vezes no plenário da Câmara. O direito é assegurado pelo regimento interno. Segundo apuração da reportagem, Silveira deve ser condenado no inquérito dos atos antidemocráticos e ficar inelegível por 8 anos, de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

Como pedido de cassação de Silveira ao Conselho de Ética partiu da Mesa Diretora da Câmara, a Mesa também enviará ao conselho insultos de parlamentares contra outros chefes de poder, para manter isonomia.