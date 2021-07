Mais 10,2 milhões de doses de vacina são distribuídas no país O Ministério da Saúde também recebeu nesta segunda-feira 1 milhão de doses da Pfizer e 1,5 milhão da CoronaVac

Vacinas da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer serão distribuídas aos estados e DF Dado Ruvic/Reuters-30/10/2020

O Ministério da Saúde inicia nesta segunda (26) a distribuição de mais 10,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em todo o país. A previsão é que é a distribuição seja finalizada até quarta-feira (28). Serão 4,8 milhões de doses da AstraZeneca, 3,3 milhões de CoronaVac, 2,1 milhões de vacinas da Pfizer distribuídas até a quara-feira (28) aos estados e Distrito Federal.

Com a nova remessa, segundo o ministério, chega a mais de 174 milhões de doses distribuídas pela pasta para todo o Brasil. Nessa entrega, a previsão é que seja ampliado ainda mais o público contemplado, para a faixa etária entre 54 e 45 anos. Além disso, a pasta está distribuindo a segunda dose para pessoas com comorbidades, além de grávidas e puérperas.

Novas entregas

Ministério da Saúde recebeu na madrugada desta segunda-feira mais um lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer. A previsão é receber mais de 5,8 milhões de doses do laboratório nesta semana.

Já o Instituto Butantan entregou mais 1,5 milhão de doses da vacina CoronaVac ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. A CoronaVac é o segundo imunizante mais distribuído aos estados e Distrito Federal. Até o momento, a pasta já disponibilizou mais de 60,4 milhões de doses do imunizante.

Balanço

Segundo o ministério, até o momento, mais de 131,5 milhões de doses já foram aplicadas na população. Mais de 94,5 milhões de brasileiros já foram vacinados ao menos com a primeira dose e mais de 37 milhões já completaram a imunização com as duas doses ou dose única.