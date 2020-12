Plínio Aguiar, do R7

Mais de 20 senadores defendem prorrogação da Lava Jato no Rio Documento será entregue por Eduardo Girão (Podemos-CE) à Procuradoria-Geral da República. Força-tarefa vai até 31 de dezembro de 2021

Senador Eduardo Girão Reprodução Senado Federal

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) conseguiu o apoio de 24 colegas em um manifesto que será entregue à PGR (Procuradoria-Geral da República) solicitando a prorrogação da operação Lava-Jato no Estado do Rio de Janeiro.

A PGR postergou, recentemente, as atividades da operação no Estado do Rio até 31 de janeiro de 2021. O senador argumenta que o período pode ser insuficiente, colocando em xeque ações determinantes e em curso.

Leia mais: 'Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção', diz Bolsonaro

“Entendemos a dimensão e a importância da Operação Laja Jato no Brasil, e em ações determinantes no Estado do RJ. Assim esse prazo fixado pela PGR pode ser insuficiente para o avanço de investigações em fase de apuração,” afirma.

O documento aponta que só no Estado a força-tarefa já conseguiu a recuperação aos cofres públicos de mais de R$ 1 bilhão, além de 48 prisões temporárias e 217 preventivas.