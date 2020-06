Mais de 200 entidades assinam manifesto em defesa do Judiciário

Plínio Aguiar, do R7, com Clebio Cavagnolle, da Record TV

Mais de 200 entidades assinaram um manifesto em defesa da democracia e do Judiciário e o entregaram nesta segunda-feira (8) ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli.

O documento, encabeçado pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), conta com as assinaturas de diversas entidades, entre elas o Codepre (Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) e USP (Universidade de São Paulo).

“O Poder Judiciário é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Sua independência é condição para a existência do regime democrático”, diz o documento. Por isso, as entidades repudiam os ataques e ameaças - a exemplos daqueles que pedem prisão de ministros do STF até a imposição de uma ditadura.

“Atacar o STF significa ameaçar todo o Judiciário e os valores democráticos do Brasil. Discordâncias, debates e críticas fazem parte e são bem-vindas no Estado de Direito. A liberdade de manifestação e de expressão, no entanto, não abarca discursos de ódio e a apologia ao autoritarismo, à ditadura e a ideologias totalitárias que já foram derrotadas no passado”, acrescenta.

Para a presidente da Apamagis, Vanessa Mateus, “ataques e ameaças desferidas contra o Judiciário não podem ser aceitas sob a equivocada interpretação da Constituição que não protege ou assegura a liberdade de expressão trasvestida de discurso de ódio”.