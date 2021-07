Mais de 30 milhões já receberam a 2ª dose ou a dose única da vacina O número equivale a 20% do total da população vacinável, acima de 18 anos, de 160 milhões de brasileiros

Ministério da Saúde afirma que já distribuiu 114,4 milhões de doses Reprodução/Francisco Arrais/Prefeitura de Santos - 12.07.2021



Mais de 30,6 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra a covid-19, ou seja, estão com o esquema vacinal completo para o enfrentamento à pandemia. O número equivale a 20% do total da população vacinável, acima de 18 anos, de 160 milhões de brasileiros.

Segundo o Ministério da Saúde, o país também já soma 114,4 milhões de doses totais aplicadas, entre elas, quase 84 milhões de unidades são referentes à primeira dose.

Com isso, mais de metade da população acima de 18 anos já cumpriu a primeira etapa do esquema vacinal. O ministério afirma que, até o momento, já foram distribuídas de forma proporcional aos estados e ao Distrito Federal cerca de 147,3 milhões de vacinas.

Com o avanço do ritmo de vacinação contra a covid-19, o Brasil assiste a uma espécie de “corrida de imunização”, com governadores acelerando calendários para que seus estados sejam os primeiros a completar a aplicação da primeira dose.

Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Pará, Amazonas, Roraima e São Paulo já estimam que toda a população adulta terá sido vacinada com pelo menos a primeira dose até o final de agosto.