Plínio Aguiar, do R7

Mais de 400 deputados assinam urgência de projeto sobre vacina Requerimento foi protocolado nesta quinta-feira (10) por Léo Moraes (Pode-RO). Matéria visa distribuição gratuita do imunizante contra covid-19

Na imagem, vacina contra covid-19 feita pela Pfizer e BioNTech Liam McBurney / POOL EFE/EPA - 08.12.2020

O deputado federal Léo Moraes (Podemos-RO) protocolou, nesta quinta-feira (10), um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei 5.418/2020, que determina que os entes federativos forneçam a vacina contra a covid-19 de forma gratuita.

O requerimento leva a assinatura de 404 dos 513 parlamentares – o número mínimo é de 257 nomes. Líderes de partidos como Cidadania, MDB, PSDB, DEM, PT, PSL, PTB, PROS, PCdoB, Republicanos, PP, PL, PSD, Avante e Solidariedade assinam a lista.

A proposta determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios forneçam vacina contra o novo coronavírus gratuitamente para toda a população brasileira.

Não há, contudo, data para a votação do projeto de lei. A Câmara deve votar nos próximos dias uma MP (Medida Provisória) 1003, que autoriza o poder Executivo a aderir ao instrumento de acesso global de vacinas da covid-19, chamado de Covax Facility.

Nesta quinta, a Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso emergencial de vacinas contra a covid-19. A modalidade normativa possibilita que empresas entrem com pedido mais rápido do que a via normal de registro sanitário na agência.