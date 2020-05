Do R7

‘Mais uma farsa desmontada’, diz Bolsonaro após divulgação de vídeo "Qual é o ponto do vídeo em que eu interfiro na Polícia Federal? Não existe!", garantiu o presidente sobre a reunião ministerial citada por Moro Bolsonaro

Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na PF Adriano Machado/ Reuters - Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quarta-feira (22), horas após a divulgação de trechos da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que o conteúdo das imagens não aponta para tentativas de interferência na PF (Polícia Federal). "Mais uma farsa desmontada", disse ele.

"Qual é o ponto do vídeo em que eu interfiro na Polícia Federal? Não existe!", garantiu o presidente em entrevista à rádio Joven Pan. De acordo com o presidente, ele tem o próprio serviço de informação, formado por integrantes das forças policiais de mais baixo escalão.

Os trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril foram liberados pelo ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal). A divulgação mantém sigilo apenas de partes em que há referência a determinados Estados estrangeiros.

De acordo com o presidente, as imagens apresentadas pelo vídeo mostram seu modo de ser. "Antes da eleição eu era assim. Como militar eu era assim", pontou. "Quem não quiser ouvir palavrão vote em um engomadinho que mete a mão no povo, completou Bolsonaro.

Bolsonaro avalia ainda que sua vida "acabou nos últimos anos, porque não faltam pessoas que querem o executar.