'Make Brazil Great Again': Trump diz que Bolsonaro é um grande amigo Presidente americano afirmou que os passageiros que chegam do Brasil estão sendo verificados nos aeroportos após primeiro caso de coronavírus

Trump considera Bolsonaro um grande amigo Kevin Lamarque/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (26), em entrevista coletiva na Casa Branca, que considera o brasileiro Jair Bolsonaro um grande parceiro.

"Temos um bom relacionamento com o Brasil. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, ele [Bolsonaro] segue exatamente o que chamamos de 'Make Brazil Great Again', isso foi exatamente o que ele seguiu", afirmou.

O slogan citado por Trump é uma adaptação da frase que marcou sua campanha à Presidência: "Make America Great Again".

Trump confirmou na entrevista que os passageiros que chegam do Brasil aos Estados Unidos estão sendo verificados em aeroportos após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país.

"É um país grande, com apenas um caso, mas ainda assim é um caso. Nós temos países em uma situação muito pior do que a do Brasil, como a Itália", comentou.

