Manchas de óleo voltam a aparecer em Morro de São Paulo, na Bahia

Manchas de óleo voltam a aparecer em Morro de São Paulo Reprodução/Vídeo

As manchas de óleo voltaram às praias de Morro de São Paulo, na Bahia. A Prefeitura de Cairu, que administra o distrito, afirmou que as marcas do desastre ambiental chegaram a três novos pontos da região, incluindo uma ilha próximas.

As manchas começaram a ser vistas no início de setembro e atingiram todos os estados do Nordeste.

Após um mutirão de moradores e empresários de Morro de São Paulo ter conseguido limpar um dos paraísos do país na quarta-feira (23), como constatou a reportagem do R7, o óleo foi visto novamente, agora na Quarta e Quinta Praias e na Praia de Garapuá, uma das ilhas de Boipeba.

Balanço de quarta-feira mostrava que, em dois dias, havia sido removida mais de 1 tonelada de petróleo encontrado nas praias da região.'

Veja a nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Cairu, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, informa que nesta sexta-feira (25) os locais em Morro de São Paulo que apresentaram novos registros de óleo foram a Quarta e Quinta Praias e a Praia de Garapuá. O material está sendo retirado pelas equipes desde as primeiras horas da manhã. A operação de limpeza do mangue do Panã foi retomada hoje (25) desde a maré baixa, a partir das 5h30.

As demais praias de Morro seguem limpas, assim como as praias de Boipeba, que amanheceram sem novos registros de manchas. A Praia de Bainema, em Boipeba, que recebeu fragmentos de óleo na tarde de ontem (24), teve todo o material removido pelas equipes. Não houve registros da presença de óleo nas praias de Moreré e Tassimirim.

A remoção dos resíduos, coordenada pela prefeitura do município-arquiélago, conta com o apoio de diversos órgãos e grupos: Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Polícia Civil, Polícia Militar, Petrobrás, Grupo Manatee, Associacão dos Proprietários das Lanchas de Passeios Volta A Ilha de Tinhare (APLPIT) e voluntários.