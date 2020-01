Manchas de óleo voltam a aparecer em praias do litoral cearense Após cerca de dois meses sem registros no local, manchas atingiram praias de Caetanos de Cima, em Amontada, e Apiques, em Itapipoca Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral do Ceará

Mancha de óleo que atinge litoral do Nordeste Reprodução

Resíduos de óleo foram encontrados novamente em praias do litoral do Ceará nesta segunda-feira (30), após cerca de dois meses sem registros na região. As manchas apareceram nas praias de Caetanos de Cima, no município de Amontada, e na praia de Apiques, em Itapipoca.

A informação foi divulgada em uma nota conjunta assinada pela Marinha, Ibama e ANP (Agência Nacional do Petróleo)

Amostras do material foram enviadas para análise no IEAPM (Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira), a fim de verificar o tipo do óleo. Mais militares estão sendo mobilizados para limpeza das áreas não habitadas das praias, segundo a nota.

As manchas de óleo começaram a aparecer em setembro e atingiram todos os estados do Nordeste, além do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro. Até sexta-feira (27), foram 980 pontos atingidos pelas manchas de óleo, segundo o Ibama.