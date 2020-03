Mandetta: medidas de maior restrição podem ser necessárias O ministro da Saúde ressaltou, no entanto, que "não adianta fechar tudo" como "tem sido insinuado por alguns governadores"

Presidente e os ministros durante coletiva DIDA SAMPAIO-18.mar.2020/ESTADÃO CONTEÚDO



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira (18) que o governo tem conhecimento de que medidas de maior restrição podem ser necessárias para conter a epidemia do novo coronavírus no país. Ressaltou, no entanto, que "não adianta fechar tudo" como "tem sido insinuado por alguns governadores."

Leia também: Veja as principais dúvidas sobre o coronavírus

"Logística é interesse nacional. Não adianta fechar tudo e segurar o frango que está pronto para chegar. Se não chegar o cloro para colocar na água, que vai ser bebida pelos brasileiros cai a qualidade. Ações precisam ter ótica mais centralizada", afirmou.

O ministro disse que a equipe do presidente Jair Bolsonaro está trabalhando em conjunto para elaborar medidas nas áreas de saúde segurança e da economia. Ainda, que é esperado que haja identificação de um grande número de casos nos próximos dias, mas que é necessário alargar esse pico.

"Se todos forem subir o Monte Everest, muitos não aguentarão, por não termos equipamento e estrutura. Se conseguirmos ter montanhas como de Minas, alargar o pico, muitos terão dificuldades, mas a caminhada será menos pesarosa", disse comparando a situação da doença no país com uma escalada.

Sistema de saúde

O ministro afirmou que o governo reforçará o sistema de saúde para atendimentos dos pacientes contaminados e possíveis suspeitos. Entre as medidas, está a renovação da frota de ambulâncias. Segundo ele, 20% da frota será renovada neste semestre e outros 20% na segunda metade do ano.

O ministro também afirmou que a exportação de equipamentos e produtos necessários, como respiradores. Segundo ele, havia uma preocupação com a aquisição do equipamento. Também há um esforço para abertura de leitos em hospitais conforme solicitado pelos Estados.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.