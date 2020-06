Do R7

Mandetta nega uso de 'números fictícios' no ministério da saúde Ex-ministro fez post no Twitter rebatendo acusação de inflacionar dados da covid-19 para ' vender o pavor' aos brasileiros Mandetta rebate fala de Bolsonaro sobre ter inflado dados da covid-19

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 15.4.2020

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta rebateu nesta sexta-feira (12) as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre "números fictícios" de covid-19 na gestão do ex-ministro.

Em live na quinta-feira (11) Bolsonaro disse que "houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época. O objetivo era vender o pavor".

O presidente afirmou ainda que o ex-ministro deu uma "escorregada" e uma "inflada". Segundo Bolsonaro, muitos casos de pessoas com morte por covid-19 no atestado de óbito tinham também outras enfermidades, e o ex-ministro citava constantemente a OMS (Organização Mundial da Saúde), que hoje teria perdido a credibilidade, segundo o presidente.

Mandetta questionou "quantos dos 800.000 casos confirmados e das 41.000 vidas perdidas a atitude tola foi a responsável? Realidade Inflada? Ainda querendo maquiar? Cuidado. A morte está na espreita e na conta dos incautos. Reflita e reze. Fique com João 8:32 . Não cite. Pratique!"