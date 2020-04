Mandetta será demitido por Bolsonaro ainda nesta semana

Mandetta será exonerado por Bolsonaro Adriano Machado/Reuters - 06.04.2020

Jair Bolsonaro deve demitir Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da saúde até o fim desta semana. Fontes ouvidas pelo R7 confirmaram que o clima entre os dois se tornou insustentável diante da divergência pública entre o presidente e o chefe da principal pasta do governo no combate à pandemia do novo coronavírus.

Na última semana, a permanência de Mandetta já era dada como incerta. Mas a situação se agravou após o ministro dizer, durante entrevista, que a havia a necessidade de uma "fala única" no governo.

Nesta terça-feira (14), em coletiva no Palácio do Planalto, ele negou que tenha feito a declaração para forçar uma demissão. "[Minhas falas] foram muito mais relacionadas à comunicação. Nada além disso. É no trabalho mesmo que estamos focados", afirmou o ministro.

A exoneração de Mandetta deve ser anunciada até sexta-feira (17),