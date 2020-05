Do R7, com informações da Agência Estado e da Agência Record

Manifestação na Avenida Paulista pede reabertura do comércio em SP Protesto ocupa via com carro de som e boneco inflável do governador João Doria para reclamar das medidas de isolamento social do estado

Manifestante ocupam Avenida Paulista com carro de som e boneco inflável do governador FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.05.2020

Um protesto pela reabertura do comércio em São Paulo e contra medidas de isolamento social adotadas pelo governador João Doria e pelo prefeito Bruno Covas durante a pandemia do novo coronavírus ocorre desde o início da tarde desta sexta-feira (1) na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, os manifestantes usam carro de som e um boneco inflável para representar o governador.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), eles seguem a pé e também de carro o trajeto, que deve terminar na avenida Ibirapuera, na zona sul da capital, na altura da avenida Iraí.

A recomendação da prefeitura e do governo do estado é que continuem abertos apenas estabelecimentos que oferecem serviços essenciais, como mercados e farmácias.

Na capital, desde o dia 20 de março, foram interditados 235 estabelecimentos que mantiveram as portas abertas. A previsão do governo estadual é que as medidas comecem a ser flexibilizadas a partir do dia 11, com adoção de diferentes medidas para cada região.

A cidade de São Paulo, no entanto, deve prorrogar a quarentena por conta da baixa adesão ao isolamento social e a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) destinados a pacientes de covid-19.