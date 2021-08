Manifestações por voto impresso ocorrem em várias regiões do Brasil Tendência é que proposta de emenda do voto auditável seja derrotada no Congresso

Manifestantes no Pará pediram a volta do voto impresso

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazem manifestações neste domingo (1), em vários locais do Brasil, pedindo a volta do voto impresso. Na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio, os manifestantes revezam-se em discursos nos carros de som dos organizadores, repetindo argumentos do presidente Jair Bolsonaro contra a votação exclusivamente digital.

Eles também fazem ataques a alvos diversos, desde parlamentares a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Também há críticas à imprensa profissional e a partidos políticos, especialmente de esquerda. O protesto reúne pessoas distribuídas ao longo de seis quarteirões da orla.

Manifestantes vestidos com camisa da Seleção Brasileira, alguns com bandeiras do Brasil e muitos sem máscaras, carregam cartazes pedindo o voto impresso. Em volta de um dos carros de som, do Movimento Conservador, os manifestantes gritavam "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".

O youtuber Bruno Jonssen disse que a vontade popular pelo voto impresso é superior ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Barroso tem defendido o voto eletrônico. "Isso é democracia" discursou o youtuber.

Barroso e outros ministros do STF têm defendido o voto exclusivamente eletrônico. Argumentam que a votação digital já é auditável. Dizem que, se houver a possibilidade de uma recontagem de votos impressos, candidatos derrotados tenderão a pedir recontagem.

Também há preocupação com a possibilidade de mobilização, via redes sociais, de eleitores inconformados com a derrota de seus candidatos. Poderiam pressionar os escrutinadores do voto impresso e criar um ambiente favorável a soluções extraconstitucionais - por exemplo, um golpe.

Em São Paulo, a manifestação se concentrou na Avenida Paulista

O presidente Jair Bolsonaro, que venceu várias eleições por voto exclusivamente eletrônico, tem exigido que o pleito de 2022 tenha voto também impresso. Indica que não aceitará o resultado apenas digital. Explicitou essa posição principalmente depois que pesquisas indicaram que sua popularidade caía e que não seria reeleito hoje.

Discurso sem provas

Em um discurso confuso em defesa do voto impresso e novamente sem apresentar provas de fraude nas eleições, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que, "se preciso for", fará um convite para que o "povo de São Paulo" se pronuncie sobre mudanças no sistema de votação.

"Se o povo lá disser que o voto tem que ser auditado, que a contagem tem que ser pública, e que o voto tem que ser impresso, na forma como se propõe a PEC da (deputada) Bia (Kicis), tem que ser desta maneira", disse Bolsonaro.

No ato deste domingo, Bolsonaro voltou a citar supostas irregularidades em eleições ocorridas em São Paulo. Ele não se aprofundou sobre a questão nem forneceu argumentos que embasassem sua desconfiança.

O presidente não explicou por que e como seria feita uma eventual consulta à população de São Paulo sobre o voto impresso. O Estado tem o maior colégio eleitoral do País. Bolsonaro também não citou a possibilidade de consulta a outras unidades da Federação e não explicou por que apenas São Paulo seria ouvida.



Em discurso por telefone a apoiadores do voto impresso em Brasília, ele repetiu que, sem eleições "limpas e democráticas", "não haverá eleição" em 2022.

PEC do voto impresso

A ideia do voto impresso está materializada na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). A proposta está em comissão especial da Câmara, que retomará os trabalhos na próxima semana, após o recesso parlamentar.

A tendência é de que PEC seja derrotada. Nos últimos dias, Bolsonaro tem intensificado o discurso a favor do voto impresso, numa tentativa de emplacar a proposta no Congresso.

Em manifestação em Brasília neste domingo, a parlamentar associou a possível derrota do parecer na comissão especial à pressão do TSE.

"A pressão é muito grande. Quando nós aprovamos o tema em comissão tínhamos 33 votos a 5. Os parlamentares eram todos favoráveis. Mas a pressão que vem do TSE é muito grande", disse a deputada, em referência à aprovação da admissibilidade da PEC na CCJ em 2019.

Inicialmente, havia maioria para aprovar a PEC na Comissão. Mas em uma jogada coordenada, partidos políticos de centro e centro-direita trocaram membros que eram favoráveis ao tema por parlamentares contrários. A ideia é barrar o texto no nascedouro e evitar que ele vá ao Plenário.

Bolsonaro falou a manifestantes em videochamada

Bolsonaro também afirmou que a maioria dos deputados federais seria favorável ao voto impresso. Conforme o presidente, a ideia já encontra respaldo, inclusive, entre a maioria da população brasileira.

Neste domingo, em fala por telefone a apoiadores de Brasília, durante ato a favor da proposta, Bolsonaro afirmou que não está, "em hipótese alguma, querendo impor" sua vontade. "É a vontade de vocês", disse o presidente. "Quem fala que a eleição é auditada é mentiroso. É quem não tem amor à democracia", acrescentou.









































Na Avenida Paulista, centro da capital paulista, a concentração começou por volta das 12h30

Os manifestantes se concentraram principalmente em frente à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Masp (Museu de Arte de São Paulo) Assis Chateaubriand

Ricardo Salles, Carla Zambelli,e o filho do Presidente, Eduardo Bolsonaro, discursaram no ato pró Bolsonaro realizado na Avenida Paulista



No Rio de Janeiro, o ato se reuniu na Avenida Atlântica, altura da praia de Copacabana. A concentração desrespeitou o distanciamento social e pediu a intervenção militar e a volta do voto impresso

Em Brasília (DF), um dos presentes no evento foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participou do protesto sem máscara de proteção, um item de segurança ainda obrigatório na capital federal durante a pandemia da covid-19

Em Belém (PA), os manifestantes pediram auditoria dos votos e atacando governadores por ações durante a pandemia de covid-19. O ato seguiu pelas ruas de Belém até a Avenida de Doca de Souza Franco

Em Recife (PE), os manifestantes se concentraram em Boa Viagem, zona sul. Assim como os outros protestos, o ato pede a aprovação da PEC 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis

Com a possibilidade de derrota da proposta, Bolsonaro tem intensificado o discurso contra o voto exclusivamente eletrônico

Em Curitiba (PR), manifestantes também pediram eleições com voto impresso para 2022

Os presentes vestiam principalmente roupas de verde e amarelo e carregavam cartazes em apoio a Bolsonaro



