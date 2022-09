Manifestações pró-governo reúnem multidões em Brasília, SP e Rio; veja vídeos

Brasil | Do R7, em Brasília

O bicentenário da independência do Brasil foi marcado por atos pró-governo nas principais capitais do país. Em Brasília, foi realizado um desfile cívico-militar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, seu vice na chapa, general Braga Netto, e ministros de Estado. O Palácio do Planalto estima que mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios para comemorar o 7 de Setembro.

Após o desfile, em Brasília, Bolsonaro discursou para os apoiadores, ocasião na qual exaltou programas sociais implantados durante o governo — como o Auxílio Brasil —, comentou a diminuição no preço da gasolina e afirmou que "joga dentro das quatro linhas" da Constituição, em referência às eleições de outubro.













































































Os desfiles para a comemoração do 7 de Setembro acontecem em várias capitais do Brasil nesta quarta-feira (7) e reúnem milhares de pessoas desde as primeiras horas da manhã. Na capital paulista, a população se concentrou na avenida Paulista, região conhecida pelas manifestações na cidade Wagner Origenes/Futura Press/Estadão Conteúdo – 07.09.2022

Uma multidão se concentra no local para comemorar o 7 de Setembro e apoiar o presidente Jair Bolsonaro Renato S. Cerqueira/Futura Press/Estadão Conteúdo – 07.09.2022

Os manifestantes levaram para as ruas bandeiras do Brasil e estão vestidos majoritariamente de verde e amarelo Fábio Menegatti/Record TV - 07.09.2022

O ato em São Paulo não deverá contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que está no Rio de Janeiro Fábio Menegatti/Record TV - 07.09.2022

Acima, em clima frio e chuvoso, soldados no bairro do Ipiranga, em São Paulo

Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Ainda na região do Ipiranga, família se protege da chuva com a bandeira do Brasil Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Veículos do Exército foram às ruas da zona sul de São Paulo para o desfile de 7 de Setembro Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Tropa durante desfile em São Paulo Issac Fontana/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

No Rio de Janeiro, uma multidão foi à praia de Copacabana, na zona sul, para a manifestação do 7 de Setembro Ricardo Moraes/Reuters - 07.09.2022

O presidente Jair Bolsonaro é esperado no local para discursar. Mais cedo, em Brasília (DF), o presidente elogiou o Auxílio Brasil e a diminuição do preço da gasolina depois de mudanças no ICMS

Ricardo Moraes/Reuters - 07.09.2022

Mulher levou seus cachorrinhos a Copacabana, no Rio de Janeiro, para celebrar o 7 de Setembro IVAN PACHECO/AFP – 07.09.2022

A orla de Copacabana ficou lotada nesta quarta-feira (7) Ricardo Moraes/Reuters - 07.09.2022

Homem comemora o Dia da Independência em Copacabana IVAN PACHECO/AFP – 07.09.2022

Em Brasília, o presidente Bolsonaro acena para o público. A Presidência da República estimou o público em mais de 1 milhão de pessoas na Esplanada dos Ministérios EVARISTO SA /AFP – 07.09.2022

Bolsonaro e sua mulher, Michelle, acompanham o desfile das Forças Armadas Edu Andrade/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Milhares de pessoas estiveram na Esplanada dos Ministérios Divulgação/Presidência da República

Manifestantes também estavam vestidos de verde e amarelo durante o protesto pró-governo na capital federal Ueslei Marcelino/Reuters - 07.09.2022

Milhares de pessoas assistem ao desfile em Brasília Wilton Júnior/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Também houve desfile na avenida Mascarenhas de Moraes, zona sul de Recife (PE), que reuniu forças de segurança, escolas e a sociedade civil

Marlon Costa/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

Desfile de 7 de Setembro nas ruas de Recife Marlon Costa/Estadão Conteúdo - 07.09.2022

"O povo está do lado do bem e sabe o que quer", comentou. "Aqui em Brasília, temos a origem de todas as leis, e estou muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade e mostrado que o conhecimento também liberta. Hoje, todos sabem o que é o Poder Executivo, a Câmara dos Deputados, o Senado e o Supremo Tribunal Federal", disse.

São Paulo

Em São Paulo, manifestantes se reuniram na avenida Paulista para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, houve um desfile cívico-militar na avenida Dom Pedro 1º, no bairro do Ipiranga, para celebrar o Bicentenário da Independência do Brasil. Assim como em Brasília, o desfile foi o primeiro após o início da pandemia de Covid-19.

Em São Paulo, manifestantes participam de celebração dos 200 anos da Independência do Brasil Fábio Menegatti/Record TV

Rio de Janeiro

Depois de participar do desfile em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Rio de Janeiro para uma cerimônia em comemoração ao Bicentenário da Independência, em Copacabana. Não haverá desfile no local.

Rainha Elizabeth

O Bicentenário da Independência do Brasil foi lembrado pela rainha Elizabeth, do Reino Unido, que enviou felicitações ao presidente Jair Bolsonaro e ao povo brasileiro. A mensagem foi divulgada pela embaixadora interina da Grã-Bretanha em Brasília, Melanie Hopkins, em sua conta no Twitter (veja abaixo).

É com enorme alegria que compartilho uma bela mensagem enviada por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II , ao povo brasileiro, representado pelo Pres. da República. É mais um símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido, uma parceria de 200 anos.  #DiaDaIndependencia pic.twitter.com/IZ8fFNZ8Jw — Melanie Hopkins (@mhopkinsfco) September 7, 2022

Na mensagem, a rainha recorda a viagem que fez para o Brasil em 1968: “Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de Independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”.

Ambulantes ganham até R$ 10 mil

A concentração de pessoas nas celebrações dos 200 anos da Independência beneficiou ambulantes, que aproveitaram a data para faturar. Em Brasília, houve quem esperava ganhar até R$ 10 mil, como em eventos passados, caso de Luzimar Oliveira Filho, de 52 anos. Ele trabalha como ambulante no país inteiro, em diferentes tipos de eventos e manifestações. "Para mim, o público não faz diferença. O dinheiro é o mesmo", diz.





























































































































Sérgio Caetano, de 33 anos, que vendia bandeiras e camisetas na Esplanada dos Ministérios neste sábado (3), conta que, no ano passado, obteve R$ 5 mil em produtos na manifestação de 7 de Setembro.

Veja como o Brasil mudou em 200 anos

Expectativa de vida de 25 anos, escola apenas para brancos e refeições baseadas em poucos alimentos: passados 200 anos do episódio em que dom Pedro 1º declarou a Independência da coroa portuguesa, muita coisa mudou no Brasil e no mundo. Para historiadores ouvidos pelo R7, o país avançou em ciência, acesso a saúde e educação, mas ainda mantém as chagas da desigualdade social.

Luciene Costa/Arte R7

"Nestes 200 anos, tudo mudou muito. O homem do século 19 estava mais próximo do modo de vida de um homem da época de Cristo do que de um homem da nossa época. O avanço tecnológico e da ciência foi muito grande", comenta o professor e historiador Alex Catharino, da Fundação da Liberdade Econômica (FLE).

Quando dom Pedro 1º declarou a Independência, o Brasil tinha entre 4,5 milhões e 4,8 milhões de habitantes, e um terço dessa população era de escravos. Isso significa que a densidade demográfica de todo o país era menor do que a do estado de Goiás, que em 2022 tem população estimada em 7,2 milhões de pessoas. Hoje, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — um salto de 4.200% em 200 anos.