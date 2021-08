Manifestantes a favor do voto impresso ocupam a av. Paulista Ato foi organizado por apoiadores do presidente também em outras capitais. Em SP, 21 linhas de ônibus foram alteradas

A- A+

Avenida Paulista é palco de manifestação a favor do voto impresso neste domingo (1º) ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ 01/08/2021

Uma manifestação a favor do voto impresso e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontece na tarde deste domingo (1º), na avenida Paulista, na região central de São Paulo. O ato foi marcado por apoiadores do presidente também em outros estados.

Segundo informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a movimentação teve início por volta das 12h30. Os manifestantes estão em frente à sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Masp (Museu de Arte de São Paulo) Assis Chateaubriand.

O ato, que é pacífico, defende a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 135/2019, que torna obrigatório o voto impresso nas eleições do Brasil.

Outros atos devem acontecer também em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, e em outros estados, como Rio de Janeiro, Pará e Bahia.

Alteração de linhas de ônibus

A SPTrans informou que 21 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados desde as 8h deste domingo devido à manifestação na avenida Paulista. São elas:

917H/10 Terminal Pirituba - Metrô Vila Mariana

975A/10 Vila Brasilândia - Metrô Ana Rosa

177H/21 Metrô Santana - Pinheiros

107T/10 Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros

175P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

508L/10 Term. Princesa Isabel - Aclimação

805L/10 Term. Princesa Isabel - Aclimação

930P/10 Terminal Pq. Dom Pedro II - Terminal Pinheiros

477A/10 Sacomã - Term. Pinheiros

478P/10 Sacomã - Vl. Romana

874T/10 Ipiranga - Lapa

875A/10 Aeroporto - Perdizes

669A/10 Term. Santo Amaro - Term. Princesa Isabel

857P/10 Terminal Campo Limpo - Paraíso

715M/10 Jd. Maria Luiza - Lgo. da Pólvora

809V/10 Vila Gomes - Metrô Trianon - MASP

719R/10 Rio Pequeno - Metrô Barra Funda

857R/10 Term. Campo Limpo - Aclimação

719P/10 Terminal Pinheiros - Metrô Armênia

874C/10 Parque Continental - Metrô Trianon - MASP

875H/10 Term. Lapa - Metrô Vila Mariana

*Com supervisão de Edilson Muniz, da Agência Record