Manifestantes fazem carreata em Brasília contra a Copa América Ato reuniu carros com palavras de ordem como 'Copa não, vacina sim'. Flávio Bolsonaro critica Tite e fala em politização do torneio

Brasil | Do R7, com Estadão Conteúdo

Carreata contra a Copa América no Brasil; manifestantes também pediram vacinas para todos Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 06.06.2021

Manifestantes contrários à realização da Copa América no Brasil promoveram na manhã deste domingo (6), em Brasília. Eles se concentraram na Praça do Buriti, perto da sede do governo distrital, e saíram às 10h30 em direção à Esplanada dos Ministérios. Além do protesto em relação ao torneio, houve pedidos por mais vacinas contra a covid-19.

Também hoje, o senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, filiado recentemente ao Patriota, postou vídeo nas redes sociais criticando o técnico Tite e pedindo aos jogadores que participem do torneio. "Globo e Tite tentam politizar Copa América no Brasil", afirmou.

A carreata, organizada por partidos de oposição no Distrito Federal, sindicatos e movimentos sociais reuniu dezenas de carros, com os manifestantes gritando palavras de ordem como "Copa não, vacina sim" e "Fora Bolsonaro". Eles percorreram a Esplanada com faixas, cartazes e o apoio de um caminhão de som.

Os organizadores da manifestação defendem que, mesmo que os jogos sejam realizados em estádios sem torcida, a vinda de delegações de diferentes países representa um risco para a saúde pública. O governo federal, no entanto, segue apoiando a realização da competição no Brasil. A Copa América começa oficialmente em 13 de junho.

No sábado, a Conmebol fez uma reunião por videoconferência que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Novamente, ele manifestou apoio à realização do evento no país. No entanto, há indicativos de que o elenco da seleção brasileira pode se recusar a participar. Líderes da equipe prometeram se pronunciar após o jogo da próxima terça-feira (8), contra o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A realização da Copa América se tornou uma questão política no Brasil em um momento em que os índices de mortes pelo novo coronavírus seguem altos. Dados do Ministério da Saúde indicam que, de sexta-feira (4) para sábado (5), 1.689 pessoas morreram em função da covid-19. O total de óbitos chegou a 472.531. Até sábado, apenas 10,89% da população (23.067.534 pessoas) haviam recebido as duas doses da vacina, que garantem imunização completa.

Flávio Bolsonaro critica Tite

Filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota) postou vídeo nas redes sociais alegando que que a TV Globo, que não detém os direitos de transmissão do torneio nesta edição, e Tite tentam politizar Copa América no Brasil.

"Jogadores, não abram mão do direito de trabalhar e levar um pouco de alegria e esperança aos brasileiros", postou o parlamentar em redes sociais. "Vocês sabem que futebol vai muito além das quatro linhas do gramado."

Na avaliação do senador, outros torneios ocorrem no Brasil e com os protocolos sanitários sendo cumpridos, "o impacto do evento no sistema de saúde é zero".

"Até então não havia problema, até porque a Copa América seria realizada na Argentina. Bastou a CBF consultar o presidente Jair Bolsonaro, que autorizou realização no Brasil, para que começasse uma cruzada contra a Copa América", argumentou Flávio.