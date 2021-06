Manifestantes fazem protestos contra Bolsonaro e por vacinas

A- A+

Manifestantes protestam na região da Avenida Paulista, em São Paulo, contra o governo federal Ronaldo Silva/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619767 - 19/06/2021

Pelo menos 19 cidades brasileiras, entre elas, capitais, registram neste sábado (19) manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacinação. Os atos foram organizados para dar continuidade ao movimento que levou milhares às ruas no dia 29 de maio.

Em São Paulo (SP), os protestos começaram na tarde deste sábado e os manifestantes se organizaram no vão livre do Masp, na região da Avenida Paulista. Ciclistas se juntaram ao movimento, com faixas e cartazes. Os manifestantes saíram às ruas da capital paulista para mais um ato pela saída do presidente, pelas vacinas, por investimentos no SUS e na educação e pelo fim da violência policial.

Entre as bandeiras erguidas por manifestantes, estão pedidos de impeachment de Bolsonaro, extensão do auxílio emergencial de R$ 600, vacinação em massa contra a covid-19 e críticas à política ambiental da administração atual.

No Rio de Janeiro, manifestantes se reúnem no centro do Rio. A concentração começou por volta das 10h no Monumento Zumbi dos Palmares, na avenida Presidente Vargas, principal via da região central da cidade.

A pista central da avenida Presidente Vargas foi parcialmente interditada para a caminhada dos manifestantes em direção à igreja da Candelária, marcha com início previsto para 11h15. Guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região.

Uma faixa culpa o presidente pelas 500 mil mortes da pandemia no Brasil, triste marca que pode ser atingida ainda hoje. Outros manifestantes exibem cartazes demandando a vacinação em massa da população, além de reivindicarem mais educação e saúde.

Em Brasília, manifestantes ocupam o gramado central da Esplanada dos Ministérios. Com o Congresso isolado pelo policiamento, os manifestantes organizaram uma caminhada pela Esplanada até se posicionarem diante de um carro de som, estacionado no local mais próximo possível do Parlamento que funciona como uma espécie de palanque improvisado para os discursos.

Em Recife (PE), também há movimentação de manifestantes contra Bolsonaro. O protesto acontece na Praça do Derby seguida de caminhada até a avenida Guararapes no centro da capital pernambucana.

Em Campina Grande, na Paraíba, pessoas com bandeiras com dizeres "Não tire a máscara, tire Bolsonaro" protestaram nas praças da cidade. O município paraibense também lembrou os 500 mil mortos pela covid-19.

Em São Luís, no Maranhão, manifestantes se reuniram na região central da cidade. Com faixas e cartazes com frase "Fora Bolsonaro, presidente genocida", pessoas pediram a renúncia de Bolsonaro e teceram críticas ao seu governo, pedindo celeridade nas medidas de prevenção contra a covid-19.

"O País está passando por um momento difícil e o desemprego aumentando. Somos contra as reformas que esse governo está implantando no Brasil e a favor de uma política mais séria em relação à vacinação contra a covid-19. E, hoje, estamos nas ruas também para reivindicar ao presidente que retorne com o auxílio emergencial de R$ 600", afirmou o servidor federal Raimundo Pereira.

Em Aracaju, capital de Sergipe, mulheres posaram em frente a um painel pintado com o rosto de Marielle Franco, morta em março de 2018 com o motorista Anderson Gomes, para protestar contra Jair Bolsonaro.

Cidades do interior de São Paulo também registram protestos contra Bolsonaro. Em Franca, manifestantes erguem faixas e bandeiras com dizeres contrário ao presidente. Em Sorocaba, também no interior paulista, manifestantes protestaram de máscaras e roupas de proteção contra a covid-19. Manifestantes do município de Campinas também se organizaram para protestar. Em Ribeirão Preto, protesto pede a saída do presidente, na esplanada do Teatro Pedro II. Limeira também uniu-se às manifestações deste sábado, com muitas pessoas portando faixas em bandeiras, dentro de seus carros, pelas ruas da cidade.

Em Goiânia (GO), manifestantes também se reuniram no centro da cidade contra o governo federal e por vacinas para toda a população. A concentração para o ato começou às 9h na Praça Cívica, onde fica o centro administrativo do governo estadual. Os manifestantes saíram em caminhada pela avenida Araguaia, Rua 4 e Avenida Goiás.

O protesto foi encerrado por volta das 12h na Praça do Trabalhador, em frente à antiga Estação Ferroviária. O trajeto percorrido foi de cerca de 2 km. Os manifestantes usavam máscaras, mas não havia distanciamento.

A manifestação foi organizada por mais de 100 entidades e contou com o apoio de três carros de som. Durante o percurso, foram exibidos cartazes e palavras de ordem contra a condução da pandemia por Bolsonaro. Em menor quantidade, também houve repúdio à alta de preços de alimentos e combustível.

Entre as palavras de ordem, os manifestantes entoaram "Fora Bolsonaro Genocida" e "Vacina no braço e comida no prato". Dois manifestantes vestiam fantasias de morte com faixa presidencial. Outro grupo levou um boneco de terno e faixa presidencial, pendurado pelas pernas. A organização da manifestação estima a presença de 10 mil pessoas no ato.

Nas organizações pelas redes sociais, os manifestantes foram a favor de usar máscaras de proteção, levar álcool em gel e manter distanciamento social durante o ato. Os organizadores estão distribuindo máscaras para os participantes do ato.

Em Cuiabá (MT), manifestantes saíram pelas ruas usando máscaras e levando faixas em protesto contra o governo. Muitos lembraram a triste marca de quase 500 mil vítimas da covid-19 no país.

Em Pelotas (RS), populares, lideranças sociais, integrantes de movimentos populares e estudantis organizam uma nova manifestação contra o presidente Bolsonaro. Nem a chuva impediu os manifestantes de pedir pela saída do líder político e por uma gestão mais eficiente na pandemia.

No Paraná, cidadãos saíram às ruas na capital, Curitiba, pedindo a saída do presidente e vacinas para toda a população.

Manifestantes também ocuparam as ruas de Vitória (ES), unindo-se aos protestos que ocorrem em todo o país neste sábado.

Na Bahia, os protestos ocorreram em Salvador durante a tarde. Manifestantes protestavam contra o governo carregando cartazes e faixas. Seguiram em caminhada do bairro do Campo Grande até o Farol da Barra.

A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, juntou-se ao movimento de outros municípios brasileiros para manifestar-se contra o governo Bolsonaro.













































































































































Milhares de brasileiros saíram às ruas neste sábado (19), em diversas cidades e capitais do país, em manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e por vacina para todos. Em São Paulo (SP), os protestos começaram durante a tarde, em especial na região do Masp, na Avenida Paulista Ronaldo Silva/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619767 - 19/06/2021

A previsão era de que cerca de 400 municípios tivessem manifestações contrárias ao governo programadas para este sábado. Além de São Paulo (SP), os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Pelotas (RS), Recife (PE), Goiânia (GO) e Aracaju (SE), entre outras, registraram atos contra o governo e em prol da vacinação em massa. Muitas cidades do interior de São Paulo, como Campinas, Limeira e Ribeirão Preto, também tiveram protestos Adriano Machado/Reuters - 19.06.2021

Em São Paulo, as manifestações começaram durante a tarde, com concentração no vão livre do Masp e na Avenida Paulista Danilo M Yoshioka/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619601 - 19/06/2021

Manifestantes protestam de forma pacífica na capital paulista contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em revolta à marca fúnebre de meio milhão de mortos por covid-19 Suamy Beydoun/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210619095 - 19/06/2021

Ciclistas se juntaram aos protestos na Paulista, com faixas e cartazes pedindo a saída do presidente e vacinação para todos Aloisio Mauricio/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619225 - 19/06/2021

Os manifestantes ocuparam pacificamente a Avenida Paulista, na região central de São Paulo Celso Luix/Futura Press/ Estadão Conteúdo

Apesar do frio, manifestantes saíram em protesto na capital paulista contra o governo, portando faixas, cartazes e máscaras com inscrições de protesto Aloisio Mauricio/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619189 - 19/06/2021

Manifestantes usam máscaras e distribuem álcool em gel durante a manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido) Othon Diego/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619243 - 19/06/2021

Em Salvador (BA), grupo carregando cartazes e faixas seguiu em caminhada do bairro do Campo Grande até o Farol da Barra durante a tarde de protestos contra o governo Joá Souza/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619528 - 19/06/2021

Natal, capital do Rio Grande do Norte, também reuniu manifestantes contrários ao governo neste sábado Humberto Salles/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619799 - 19/06/2021

Em Goiânia (GO), manifestantes foram às ruas para protestar contra o governo e pela democracia EFE/ Alberto Valdés

No Rio de Janeiro, desde a manhã deste sábado manifestantes lotaram as ruas da cidade Wilton Junior/ESTADÃO CONTEÚDO AGE20210619097 - 19/06/2021

Populares, lideranças sociais, integrantes de movimentos populares e estudantis organizam uma nova manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) na cidade de Pelotas (RS). Nem a chuva impediu os manifestantes de pedir pela saída do líder político e por uma gestão mais eficiente na pandemia. Muitos também protestavam pedindo por mais emprego Giancarlo Santorum/Agência F8/ESTADÃO CONTEÚDO AF820210619053 - 19/06/2021

Em Vitória (ES), manifestantes também saíram às ruas neste sábado em protesto Gilson Borba/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619671 - 19/06/2021

Com fortes críticas à condução do combate à pandemia e cobrança por mais vacinas, manifestantes saíram em carreata pelas ruas centrais da cidade de Limeira, no interior paulista, para protestar contra o governo federal Cesar Cruz/Photopress/ESTADÃO CONTEÚDO

Em Cuiabá (MT), manifestantes saíram pelas ruas usando máscaras e levando faixas em protesto contra o governo. Muitos lembraram a triste marca de quase 500 mil vítimas da covid-19 no país REUTERS/Mariana Greif

A capital mato-grossense uniu-se a outras cidades que se manifestam neste sábado (19) contra o governo de Jair Bolsonaro REUTERS/Mariana Greif

Na capital federal, a manifestação reuniu centenas de pessoas e, ainda que alguns usassem máscaras, houve desrespeito ao distanciamento social Adriano Machado/Reuters - 19.06.2021

Acima, o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça do Derby, na capital pernambucana Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Ribeirão Preto (SP) uniu-se aos protestos que estão ocorrendo em todo o país, pedindo a saída do presidente. Manifestantes se reuniram na esplanada do Teatro Pedro II Renato Lopes RP/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO

Em Recife (PE), o protesto terá uma caminhada até a avenida Guararapes no centro. Algumas pessoas usam máscaras, mas há aglomerações nos atos pelo país Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

No Rio, o protesto está no início. A concentração ocorre no Monumento de Zumbi dos Palmares e seguirá pelas ruas do centro

Leo Orestes/Framephoto/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Os manifestantes pedem o impeachment e mais vacina para a população. O ato acontece quando o Brasil se aproxima das 500 mil mortes pela covid-19. O protesto gerou aglomeração, mas parte dos manifestantes usavam máscara e álcool em gel Erbs Jr./Framephoto/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Em Goiânia (GO), manifestante segura uma bandeira em frente à força policial durante protesto contra o governo federal REUTERS/Diego Vara

Também em Goiânia (GO), mulher carrega faixas e um guarda-chuva com fitas contra o presidente REUTERS/Amanda Perobelli

No Rio de Janeiro (RJ), manifestantes carregam bandeiras, máscaras e cartazes com mensagens contra o governo e pedindo o impeachment REUTERS/Pilar Olivares

Em Brasília, representantes indígenas também se juntaram à manifestação REUTERS/Adriano Machado

Manifestantes em Brasília ocuparam o gramado central da Esplanada dos Ministérios para expressar repúdio ao governo REUTERS/Adriano Machado

Manifestações ocorrem em diversas cidades brasileiras neste sábado (19). Em Brasília, muitos chamaram atenção também para a causa indígena AFP/Sérgio Lima

Homem indígena protesta em Brasília. Manifestantes criticam o posicionamento do governo federal em relação às vacinas contra a covid-19 REUTERS/Adriano Machado

No Rio de Janeiro, manifestante usa máscara de jacaré, em referência à crise das vacinas contra a covid-19 no país REUTERS/Ricardo Moraes

Em Campinas (SP), também há um protesto em andamento Wagner Souza/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Centenas de pessoas estão aglomeradas no local, na cidade do interior de São Paulo Wagner Souza/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Em Goiânia, manifestante posa de máscara com dizeres contra o presidente, em frente à cavalaria REUTERS/Diego Vara

Em Aracaju, esse manifestante foi às ruas para protestar Emanuel Rocha/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Na manifestação em Brasília, esta mulher escolheu ir mascarada e vendada, em protesto contra o governo federal e pela vacinação em massa da população REUTERS/Adriano Machado Publicidade