Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam seis quarteirões da Paulista

Apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) se concentram na Avenida Paulista, região central de São Paulo, em manifestação de apoio ao governo federal. Por volta das 14h, manifestantes se reuniam em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e agora circulam por entre seis e oito quarteirões. Diversas cidades do interior do estado também registram atos, como São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru.

Alguns manifestantes vestem as cores do Brasil e carregam cartazes em defesa da reforma da Previdência, da MP 870, que reorganiza os ministérios, do pacote anticrime e da CPI da Lava Toga. Aproximadamente, cinco carros de som foram levados para o ato.

Deputados do PSL participam de ato



Deputados do PSL se reúnem no carro do movimento Nas Ruas, ao lado do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que vê as pautas da manifestação "migraram" para a agenda dos deputados. Também no carro do "Nas Ruas", o deputado federal Filipe Barros (PSL-SP) disse que a pauta oficial é a reforma da Previdência, mas não tem como controlar os mais radicais.

O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, também está na manifestação.

Outros atos pelo país

Manifestantes foram às ruas com cartazes, roupas em cores verde e amarelo e bandeiras do Brasil. No Distrito Federal, por exemplo, havia trios elétricos. A polícia contabilizou 20 mil participantes. A maior parte dos apoiadores pedem aprovação da reforma da Previdência e do projeto anticrime e anticorrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Até o momento, além do Distrito Federal, ao menos 59 municípios brasileiros em 18 estados registraram manifestações a favor das pautas do governo. Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Recife, Maceió, Vitória, Fortaleza e Natal são as capitais brasileiras da lista.

