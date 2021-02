Manifestantes se reúnem em ato na Paulista por auxílio de R$ 600

A- A+

'Auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia', pedem manifestantes Reprodução/Instagram/@coalizaonegrapordireitos

Manifestantes realizam ato pela manutenção do auxílio emergencial na avenida Paulista, altura do número 1804, em frente ao Banco Central, região central de São Paulo, durante a manhã desta quinta-feira (18).

O protesto na avenida Paulista exige que o governo federal mantenha o auxílio de R$ 600 até o fim da pandemia de covid-19.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo de pessoas está pelo local protestando pela prorrogação do auxílio emergencial, suporte financeiro do governo para trabalhadores informais durante a pandemia.

Segundo a corporação, os manifestantes seguram faixas e permanecem na via, em cima da faixa de pedestres, enquanto o semáforo da avenida está fechado.

A PM recebeu acionamento para manifestação pública às 10h20 e afirmou que o ato segue pacífico, com previsão de término para as 12h00.