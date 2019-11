Manifesto do Aliança pelo Brasil cita nominalmente Bolsonaro Documento diz que um de seus objetivos é resgatar o Brasil do "massacre" que vem sofrendo pela "degradação moral contra os bons costumes" Aliança Pelo Brasil

O manifesto da Aliança pelo Brasil, partido a ser criado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, cita nominalmente o presidente e afirma que um de seus objetivos é resgatar o Brasil do massacre que, de acordo com o documento, vem sofrendo pela "degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes".

O texto diz que o partido a ser criado — e cujo processo de formalização foi anunciado nesta terça-feira (12) por Bolsonaro quando comunicou a parlamentares do PSL, sua sigla atual, que deixará a legenda — abrigará a "grande maioria de brasileiros e brasileiras que clamam por uma nova ordem de referências éticas e morais".

"Muito mais que um partido, é o sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Jair Bolsonaro, de unirmos o país com aliados em ideais e intenções patrióticas", afirma o texto.

"Aliança é união e é força. E a Aliança pelo Brasil é o caminho que escolhemos e queremos para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes."

Mais cedo, após se reunirem com Bolsonaro no Palácio do Planalto, deputados da ala do PSL ligada ao presidente disseram que ele anunciou sua saída da legenda e a criação da Aliança pelo Brasil até março do ano que vem.

Posteriormente, o próprio presidente confirmou sua saída do PSL e os planos para o novo partido em sua conta no Facebook.

