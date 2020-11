Do R7

Manutenção preventiva deixa serviços do TSE instáveis Consulta ao local de votação e emissão de certidões poderão ficar instáveis até as 19h30 deste sábado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que o seu site passa por manutenção preventiva para garantir o pleno funcionamento no dia de votação do segundo turno, neste domingo (29). Por isso, alguns serviços como consulta ao local de votação e emissão de certidões poderão ficar instáveis de 16h30 às 19h30 neste sábado (28).

Para consultar o local de votação, o TSE informa que o cidadão pode usar o aplicativo e-Título ou mesmo o chatbot da Justiça Eleitoral, o Tira-Dúvidas no WhatsApp. Para conversar com o assistente virtual, basta adicionar o telefone +55 61 9637-1078 à sua lista de contatos, ou através do link wa.me/556196371078.

"Após as 19h30 os serviços serão estabilizados e funcionarão normalmente", afirma o TSE.

Para conferir maior transparência e permitir o rápido acesso a informações sobre potenciais instabilidades dos sistemas e aplicativos, o TSE disponibilizou uma página onde é possível acompanhar o status e desempenho dos serviços online da Justiça Eleitoral.