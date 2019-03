Marcelo Freitas será relator da reforma da Previdência na Câmara

Marcelo Freitas foi escolhido pelo deputado Felipe Francischini Reprodução/ Facebook - 23.02.2019

O deputado federal Marcelo Freitas (PSL-MG) será o relator da reforma da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara) da Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada pelo deputado Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da Comissão.

Segundo a agência Câmara Notícias, Francischini disse que esperou o momento propício para fazer o anúncio do relator, já que hoje há “união de forças e consenso dentro do Congresso Nacional e também junto ao governo”.

Freitas é delegado e participa do primeiro mandato como deputado federal.

Além de Francischini e Onyx Lorenzoni, participaram da reunião que definiu o nome do relator o delegado Waldir (GO), líder do PSL na Câmara a deputada Bia Kicis (PSL-DF), vice-presidente da CCJ; o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que o nome foi um consenso e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi consultado.

"Havia vários nomes preparados para isso", disse ela, acrescentando, no entanto, que o currículo de Freitas era excepcional. Ela disse ainda que havia opções em outros partidos mas que a decisão se guiou por critérios técnicos.

Votação da reforma

Francischini anunciou que a votação da admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ da Câmara está prevista para 17 de abril.

A expectativa é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vá à CCJ no dia 3 de abril para esclarecer pontos da reforma. A príncipio, o encontro estava marcado para a última terça-feira (26), mas Guedes desmarcou o compromisso devido a indefinição do relator do projeto até o momento.

* Com informações da Agência Estado.