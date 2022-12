Márcio Macêdo é escolhido para a Secretaria-Geral da Presidência

A- A+

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o futuro ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022

Escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo deve ser um dos ministros mais próximos do petista. Caberá a ele cuidar da agenda institucional do governo do petista e ajudá-lo na tomada de decisões estratégicas.

A Secretaria-Geral da Presidência funciona dentro do Palácio do Planalto, o que facilitará o contato entre Macêdo e Lula. Entre as atribuições que ficarão a cargo do futuro ministro, estão a de auxiliar o presidente na publicação e na preservação dos atos oficiais, na coordenação do processo de sanção e veto de projetos de lei enviados pelo Congresso Nacional e na definição, monitoramento e supervisão das ações dos programas de modernização do Estado.

Macêdo também vai ser responsável por analisar previamente e preparar os atos do governo que serão submetidos a Lula e por conduzir a interlocução com outros órgãos e entidades do Executivo e o Poder Judiciário. Outra função dele será a de elaborar e encaminhar mensagens do governo federal ao Congresso.

O futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência é biólogo, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Ele já foi secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe. Atualmente, Macêdo é um dos vice-presidentes nacionais do PT.