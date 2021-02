Marco Aurélio passará por cirurgia após sofrer acidente doméstico Ministro do Supremo passará por procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília, na próxima quarta-feira (3)

Brasil | Do R7

A- A+

O ministro Marco Aurélio, do STF Fellipe Sampaio /SCO/STF - 10.09.2020

O Ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federa), será submetido a uma cirurgia no ombro direito devido a um acidente doméstico. A informação é do Hospital DF Star, em Brasília, onde o procedimento será realizado na quarta-feira (3).

O hospital não detalhou o acidente ocorrido com o ministro. Segundo nota divulgada pela equipe médica, a cirurgia não tem nenhuma relação com uma anterior, no joelho, à qual o ministro foi submetido em setembro.

O ortopedista Marcus Montenegro, chefe da equipe que fará a operação, afirma ainda que as chances de intercorrências são mínimas.