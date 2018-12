Marco Aurélio se defende de críticas sobre liminar que pode soltar Lula 'Se receasse críticas, não estaria com a capa há 40 anos', disse ministro do STF, depois de suspender prisões em que ainda não tenha 'trânsito em julgado' STF

Marco Aurélio concedeu liminar nesta quarta-feira Nelson Jr./Divulgação/STF - 18122018

Pouco tempo depois de conceder uma liminar determinando a suspensão de todas as prisões em que ainda não tenha ocorrido o chamado trânsito em julgado (esgotamento de recursos), o ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) disse que não teme críticas pela ação.

Em decisão monocrática (individual), Marco Aurélio atendeu a um pedido do PCdoB. Na prática, a atitude abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula foi preso e condenado no âmbito da operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).

“Se receasse críticas, não estaria com a capa nas costas há 40 anos”, disse o magistrado ao Estadão, em referência ao traje usado por ministros no STF.

Na liminar, Marco Aurélio menciona que o argumento utilizado até então é “parcialmente inconstitucional, por promover uma proteção insuficiente a direitos fundamentais individuais e sociais, como a vida, a integridade física e a segurança.”

"A vedação à execução provisória da pena produz como efeito colateral o agravamento da já existente seletividade do sistema penal brasileiro. Neste, alguns poucos, por terem condições financeiras de apresentar recursos sucessivos contra condenação, logram livrar-se da sanção penal", escreveu o ministro.

Ainda em sua decisão, Marco Aurélio sustenta que "a execução da pena fixada mediante sentença condenatória pressupõe a configuração do crime, ou seja, a verificação da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade.