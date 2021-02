Marcos Pereira cumprimenta Roma e diz que indicação foi do partido Presidente do Republicanos também rebateu crítica do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sobre nomeação

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP)

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), cumprimentou o colega de bancada, o deputado federal João Roma (BA), que foi nomeado nesta sexta-feira (12) pelo governo federal ministro da Cidadania. Pereira também afirmou que a indicação foi do partido e rebateu crítica do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

"Em nome dos Republicanos de todo o Brasil, gostaria de parabenizar o colega de bancada @joaoromaneto pela nomeação ao cargo de ministro de Estado. É uma honra servir ao país no segundo maior cargo do Executivo Federal. Ele terá total e incondicional apoio do @republicanos10", afirmou o deputado em rede social.

Após a nomeação ser publicada em decreto, Maia postou também em rede social que ACM Neto "mostrou o seu caráter", se referindo à suposta indicação do novo ministro que seria amigo do presidente do DEM.

Mas Pereira rebateu a informação e afirmou que a indicação foi da bancada. "Dizer que é indicação do Republicanos através da bancada é o correto e a mais pura expressão da verdade. Colocar que Neto tem a ver, é mentira, o que não fica bem pra ninguém", escreveu o presidente do Republicanos em post.

"Vc sabe que essa sua publicação não está correta. ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha", concluiu Pereira.

Outra mudança publicada em decreto nesta sexta-feira (12) foi a nomeção de Onyx Lorenzoni, que ocupava a pasta da Cidadania, para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, que era chefiada de forma interina por Pedro Marques, desde a saída de Jorge Oliveira para o TCU (Tribunal de Contas da União).