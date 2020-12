Marcos Pereira decide apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara Câmara dos Deputados

A bancada do Republicanos decidiu não levar adiante a candidatura do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP). O deputado confirmou ao R7 Planalto, nesta quarta-feira (16), que o partido vai apoiar o deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato que tem o apoio do governo Bolsonaro.

A decisão foi tomada, de acordo com Pereira, "pela bancada do partido que verificou um veto velado do Maia à minha pessoa".

Na semana passada, Marcos Pereira, que comanda uma bancada de 31 deputados, havia saído do bloco independente de Rodrigo Maia e lançado, não oficialmente, uma candidatura independente ou de "terceira via".

A eleição para a mesa diretora da Câmara acontece no dia 1º de fevereiro. A votação é secreta e por isso além de alianças entre os partidos é necessário um corpo-a-corpo com os deputados, já que há muitas dissidências dentro das legendas.

Até agora o único candidato definido é Arthur Lira, com candidatura lançada ao lado de lideranças do PSD, Pros, Avante, Patriota, PL, SD e PSC. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) tenta organizar um bloco independente com partidos do centro e da oposição. Por enquanto já confirmaram estar no bloco os partidos DEM, PSL, MDB, PSDB, Cidadania e PV.

Ao que tudo indica até agora, a esquerda deve formar um bloco de oposição ou se juntar a um dos blocos já colocados. Pode ainda, lançar um candidato próprio.