Marcos Pontes confirma assinatura de acordo sobre Base de Alcântara

Ministro confirmou assinatura de acordo Walterson Rosa/FramePhoto/Folhapress - 06.12.2018

O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Marcos Pontes, confirmou o acordo de salvaguardas tecnológicas (AST) será assinado nesta segunda-feira (18) entre Brasil e Estados Unidos. A medida permite que os EUA utilizem a Base de Alcântara, no Maranhão, de forma comercial. As informações são do jornal "O Estado de S.Paulo".

Pontes afirma que soberania brasileira não será afetada com assinatura do acordo. "A soberania de maneira nenhuma é afetada. Esse acordo é feito em termos técnicos e não tem qualquer influência ou provocação à nossa soberania, pelo contrário. Vamos ganhar muito com isso", afirmou Pontes.

Sobre o acordo

O acordo é considerado o anúncio estratégico a ser feito na visita de Bolsonaro aos EUA, apesar de o tema ser negociado pelos dois países desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo Michel Temer tentou emplacar um novo texto, mas não prosperou. Além de pontos que ainda estavam em aberto, as negociações entraram em compasso de espera aguardando o resultado da eleição.

Para chegar a um consenso, os dois países mudaram trechos sensíveis e também ajustaram termos ambíguos. Os países concordaram em reformular, por exemplo, o trecho que determinava a existência de uma "área segregada". A classificação, segundo brasileiros, dava a entender que o Brasil estaria segregando parte do território aos americanos e perdendo soberania. O termo que passa a ser usado agora é o de "área controlada ou restrita".

O acordo visa a dar proteção a tecnologias usadas no espaço. Hoje, 80% do mercado espacial usa elementos da tecnologia americana e, sem o acordo com os EUA, a cooperação com outros países e empresas privadas fica travado. Com ele, o Brasil espera atrair investimento para a região.