Marcos Rocha lidera intenções de voto para Governo de Rondônia Candidato do União Brasil, que busca a reeleição, foi citado por 32% dos entrevistados, aponta pesquisa do Real Time Big Data Marcos Rocha lidera intenções de voto para Governo de Rondônia

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Marcos Rocha, que busca reeleição, lidera intenções de voto para Governo de Rondônia Reprodução

O atual governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), lidera a corrida eleitoral com 32% das intenções de voto, aponta pesquisa realizada pelo RealTime Big Data. Na sequência, aparecem Marcos Rogério (PL), com 18%, e Léo Moraes (Podemos), com 10%. Vinicius Miguel (PSB) tem 7% das intenções de voto, e Pimenta de Rondônia (PSOL), 1%. Nulo ou branco somam 8% e não sabem ou não responderam, 24%.

Veja o resultado do cenário na pesquisa estimulada:



Marcos Rocha (União Brasil): 32%

Marcos Rogério (PL): 18%

Léo Moraes (Podemos): 10%

Vinicius Miguel (PSB): 7%

Pimenta de Rondônia (PSOL): 1%

Nulo ou branco: 8%

Não sabem ou não responderam: 24%

Rejeição

Segundo o instituto, Rocha tem 23% de rejeição do eleitorado, contra 18% de Moraes e de Rogério. Miguel registra 13% e Pimenta, 12%.

Veja o resultado de rejeição dos candidatos na pesquisa:



Marcos Rocha (União Brasil): 23%

Marcos Rogério (PL): 18%

Léo Moraes (Podemos): 18%

Vinicius Miguel (PSB): 13%

Pimenta de Rondônia (PSOL): 12%

Senado

A pesquisa ouviu os eleitores sobre os candidatos para o Senado por Rondônia. Mariana Carvalho (Republicanos) lidera a corrida com 20% das intenções de voto. Com 15%, estão Expedito Júnior (PSD) e Jaqueline Cassol (PP).

Na sequência, aparecem Daniel Pereira (SD), com 5%, e Jaime Bagattoli (PL), com 4%. Benedito Alves (PDT) e Léo Fachin (Avante) têm 1% cada. Não sabem ou não responderam somam 25%. Nulo ou branco somam 14%.

Veja o resultado do primeiro cenário na pesquisa estimulada:



Mariana Carvalho (Republicanos): 20%

Expedito Júnior (PSD): 15%

Jaqueline Cassol (PP): 15%

Daniel Pereira (SD): 5%

Jaime Bagattoli (PL): 4%

Benedito Alves (PDT): 1%

Léo Fachin (Avante): 1%

Nulo ou branco: 14%

Não sabem ou não responderam: 25%

No segundo cenário da pesquisa estimulada, sem Jaime Bagattoli (PL), Mariana Carvalho (Republicanos) lidera a corrida com 20% das intenções de voto. Depois, aparecem Expedito Júnior (PSD) e Jaqueline Cassol (PP), com 15%.

Daniel Pereira (SD) tem 5%, enquanto Benedito Alves (PDT) tem 2% e Léo Fachin (Avante), 1%. Não sabem ou não responderam somam 28% e nulo ou branco, 14%.

Veja o resultado do segundo cenário na pesquisa estimulada:



Mariana Carvalho (Republicanos): 20%

Expedito Júnior (PSD): 15%

Jaqueline Cassol (PP): 15%

Daniel Pereira (SD): 5%

Benedito Alves (PDT): 2%

Léo Fachin (Avante): 1%

Nulo ou branco: 14%

Não sabem ou não responderam: 28%

A pesquisa foi realizada no dia 11 de junho com 1.500 eleitores de Rondônia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código RO-00114/2022.