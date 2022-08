Marília Arraes lidera corrida para o Governo de Pernambuco

A- A+

Marília Arraes, candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 10.3.2022

A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) lidera a corrida para o Governo de Pernambuco, revela pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Ela tem 28% das intenções de voto no cenário estimulado, em que são apresentados os nomes dos concorrentes.

Quatro candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar: Raquel Lyra (PSDB), com 14%, Anderson Ferreira (PL), também com 14%, Danilo Cabral (PSB), com 12%, e Miguel Coelho (União Brasil), com 9%.

O levantamento do Real Time Big Data foi encomendado pela Record TV. Foram ouvidos 1.500 eleitores de Pernambuco entre 5 e 6 de agosto, por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número PE-02870/2022.

Veja os números:

Arte/R7 - 8.8.2022

Arte/R7 - 8.8.2022

Índice de rejeição para o cargo de governador:

Anderson Ferreira (PL): 26%

Danilo Cabral (PSB): 23%

Marília Arraes (Solidariedade): 21%

Wellington Carneiro (PTB): 21%

Claudia Ribeiro (PSTU): 19%

João Arnaldo (PSOL): 18%

Jones Manoel (PCB): 18%

Raquel Lyra (PSDB): 15%

Miguel Coelho (União Brasil): 15%

Esteves Jacinto (PRTB): 14%

Jadilson Bombeiro (PMB): 12%

Senado

Na disputa pela cadeira no Senado, Tereza Leitão (PT) e Gilson Machado (PL) estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Em segundo, André de Paula (PSD) empata tecnicamente com Machado. Veja:

Arte/R7 - 8.8.2022