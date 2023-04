Marina é a única dos ministros a não ter encontro oficial com Lula; Padilha foi o que mais se reuniu R7 observou a agenda pública do presidente de 1º de janeiro até quarta-feira (5) e desconsiderou eventos com mais de dez ministros Marina é a única dos ministros a não ter encontro oficial com Lula; Padilha foi o que mais se reuniu

Presidente Lula, ladeado por Geraldo Alckmin e Rui Costa, durante reunião ministerial Ricardo Stuckert/PR - 14.3.2023

Prestes a completar cem dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve nenhum encontro privativo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Na outra ponta, foi com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, que Lula mais se reuniu até esta quarta-feira (5): 53 vezes.

O levantamento feito pelo R7, com base na agenda pública do presidente, considerou todos os 94 dias de trabalho — de 1º de janeiro até esta quarta-feira (confira a lista completa de quantas vezes cada ministro se reuniu com Lula ao fim do texto).

A análise considerou apenas eventos fechados e com menos de dez ministros. Não foram levadas em conta reuniões ministeriais, encontros setoriais com titulares das pastas nem coletivas de imprensa.

A Presidência da República informou que "Lula tem mantido diálogo permanente com todos os ministros em reuniões ministeriais e outras agendas. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Marina Silva, por exemplo, fizeram parte da comitiva da viagem aos Estados Unidos, realizada em fevereiro." Confira a nota da presidência na íntegra ao fim da reportagem.

A falta de agenda privada com o presidente não significa que Marina Silva não tenha se encontrado com Lula. Nem todas as atividades presidenciais são listadas na agenda pública. Ela esteve nas reuniões ministeriais e, ainda em 2022, foi com Lula à COP-27, no Egito.

Marina Silva estava na comitiva presidencial da viagem à China que ocorreria no fim de março. A ida ao país asiático deve acontecer na próxima semana.

Encontros

As reuniões com Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, são praticamente diárias — consta, também, na agenda desta quinta-feira (6), às 9h, junto com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo.

Os dois ministros costumam se encontrar juntos com o presidente. Pimenta teve 44 reuniões com Lula. O terceiro lugar da lista é ocupado por Rui Costa (Casa Civil), que se reuniu 31 vezes com o chefe do Executivo federal.

Seis ministros tiveram apenas um encontro listado na agenda oficial de Lula: Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Márcio França (Portos e Aeroportos), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Daniela Carneiro (Turismo) e André de Paula (Pesca e Aquicultura). O vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também está à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, teve sete reuniões fechadas com o presidente.

Além dos ministros

O levantamento do R7 mostra também que figuras influentes no governo se encontraram com Lula mais do que a maioria dos ministros. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, reuniu-se com o presidente dez vezes.

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, teve nove agendas privadas com Lula. Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor especial da Presidência da República, esteve com o petista seis vezes.

Quantas vezes cada ministro se reuniu com Lula

1. Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha — 53

2. Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta — 44

3. Casa Civil, Rui Costa — 31

4. Fazenda, Fernando Haddad — 22

5. Secretaria-Geral, Márcio Macêdo — 15

6. Minas e Energia, Alexandre Silveira — 10

7. Relações Exteriores, Mauro Vieira — 10

8. Defesa, José Múcio Monteiro — 9

9. Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck — 9

10. Advocacia-Geral da União, Jorge Messias — 9

11. Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin — 7

12. Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino — 7

13. Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes — 6

14. Trabalho e Emprego, Luiz Marinho — 6

15. Educação, Camilo Santana — 5

16. Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro — 5

17. Cidades, Jader Filho — 5

18. Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias — 5

19. Planejamento e Orçamento, Simone Tebet — 5

20. Povos Indígenas, Sônia Guajajara — 4

21. Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida — 4

22. Saúde, Nísia Trindade — 4

23. Esporte, Ana Moser — 4

24. Transportes, Renan Filho — 4

25. Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira — 3

26. Cultura, Margareth Menezes — 3

27. Previdência Social, Carlos Lupi — 3

28. Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho — 3

29. Mulheres, Cida Gonçalves — 2

30. Comunicações, Juscelino Filho — 2

31. Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias — 1

32. Portos e Aeroportos, Márcio França — 1

33. Igualdade Racial, Anielle Franco — 1

34. Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos — 1

35. Turismo, Daniela Carneiro — 1

36. Pesca, André de Paula — 1

37. Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva — 0

Nota da presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mantido diálogo permanente com todos os ministros de Estado em reuniões ministeriais e outras agendas. As ministras Anielle Franco e Marina Silva, por exemplo, integraram a comitiva da viagem aos Estados Unidos, realizada em fevereiro, e participaram das reuniões entre os presidentes dos dois países, além de diversas discussões ao longo da viagem. Marina Silva ainda participou com o presidente Lula da Reunião Nacional de Política Energética, realizada no dia 17 de março. A ministra do Meio Ambiente integrou também a comitiva do então presidente eleito a Cop-27 no Egito, em novembro do ano passado, além de outras agendas realizadas antes da posse.



É importante destacar que somente nos últimos 26 dias, o presidente Lula participou de três grandes reuniões setoriais que contaram com todos os titulares das pastas. Foram elas: setor de infraestrutura (10/3), área social (14/3) e área produtiva e institucional (3/4).



A estratégia adotada nos primeiros meses de governo é o fortalecimento da transversalidade das políticas públicas, com vistas a dar mais celeridade e efetividade na implementação de novos projetos e na retomada de ações estruturantes para reconstrução do país, balanço a ser apresentado na próxima semana. Não existindo, portanto, qualquer impacto para a execução das ações a realização de encontros individuais.