Marina Silva é internada em Brasília com sintomas gripais Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima cancelou, mais cedo, entrevista que daria junto com vice-chanceler da Alemanha Marina Silva é internada em Brasília com sintomas gripais

A- A+

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert/Presidência da República - 1º.1.2023

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi internada com sintomas gripais em um hospital de Brasília nesta segunda-feira (13).

Mais cedo, ela se reuniu com o vice-chanceler da Alemanha e Ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck, mas cancelou a entrevista coletiva que estava marcada para depois do encontro alegando "forte gripe".

Procurada pelo R7 para dar mais detalhes sobre a internação, a assessoria da ministra enviou a seguinte nota: "Com sintomas de gripe, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cancelou a agenda na tarde desta segunda-feira (13/3) e foi internada em Brasília para realização de exames. Testes para covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica".

Marina estava confirmada na viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, no final deste mês. A viagem é vista como uma das mais importantes do ano pela equipe do Poder Executivo em razão da importância da China nas parcerias com o Brasil. Entre os itens da pauta, está a produção conjunta de satélites com foco no monitoramento ambiental.

No início deste mês, a ministra esteve na Terra Yanomami, em Roraima, para inspecionar o trabalho do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com os indígenas. O povo yanomami passa por um quadro de emergência de saúde pública de importância nacional, declarado pela ministra, que inclui surto de malária e casos de desnutrição.