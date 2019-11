Marinha encontra óleo em praia do Rio de Janeiro Órgão informa que foram encontrados cerca de 300 gramas de óleo na praia de Grussaí e que já está atuando no monitoramento e limpeza óleo

Marinha está no local Divulgação/ Marinha - 23.11.2019

A Marinha informou neste sábado (23) que encontrou pequenos fragmentos de óleo na praia de Grussaí, em São João da Barra (RJ), na sexta-feira (22).

Segundo o órgão, foram encontrados cerca de 300 gramas de óleo no local. O material foi analisado pelo Ieapm (Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira), que constatou que a amostra é compatível com as manchas encontradas no Nordeste e no Espírito Santo.

Integrantes da Marinha foram enviados ao local para monitoramento e limpeza da praia.

Leia a nota divulgada pela Marinha:

"O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), informa que, em 22 de novembro, pequenos fragmentos de óleo (cerca de 300 gramas) foram detectados e removidos na Praia de Grussaí, em São João da Barra-RJ. O material foi analisado pelo Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) e constatado como compatível com o óleo encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo.

Um grupamento de militares da MB já se encontra no local efetuando monitoramento e limpeza. Servidores do IBAMA se juntarão a essa equipe no dia de hoje".