Marinha já retirou o equivalente a 150 caminhões carregados de óleo

Óleo atingiu o trecho entre as praias de Itapuãma e Pedra do Xaréu (PE) PEDRO DE PAULA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Já foram recolhidas 900 toneladas de óleo das praias do Nordeste atingidas pelas manchas de resíduos. A informação consta do boletim de ações divulgado pela Marinha nesta segunda-feira (21). Esse número equivale a 150 caminhões carregados com a substância.

Para convocar a população a colaborar no esforço de diminuir os danos causados pelo óleo, a Marinha também disponibilizou o número de telefone 185, para receber indicação de locais onde estão sendo vistas novas manchas de resíduos nas praias.

A Marinha afirma que, apesar dos esforços, ainda não dá para prever o fim das manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste desde 2 de setembro. Praias como Carneiros, em Pernambuco, que está entre as 12 mais bonitas do mundo, foram afetadas pelo óleo.

Acidente inédito

O derrame de petróleo, cuja causa é desconhecida, tem atingido praias do Nordeste desde o início de setembro e já afeta 194 pontos, do Maranhão à Bahia, além de 15 unidades de preservação.

O vazamento é considerado pela Marinha inédito na história do país, pela extensão geográfica da incidência e pela duração no tempo. Cerca de 2.250 km de extensão da costa foi atingida. O óleo cru, que já se sabe que não é produzido ou processado no Brasil, causa grande impacto na biodiversidade e traz prejuízos socioeconômicos às localidades atingidas.

"Pelo desconhecimento da origem do incidente, não se pode determinar por quanto tempo ainda persistirão as ocorrências de manchas no litoral do Nordeste, apesar de todo o esforço desenvolvido nesse sentido. Por isso, é fundamental que as equipes mobilizadas permaneçam alertas, para a pronta atuação", afirma o boletim da Marinha, que atua com ações de monitoramento e redução de danos.