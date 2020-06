Mario Frias tem posse discreta como secretário especial da Cultura

Na imagem, Mario Frias, novo secretário especial de Cultura Reprodução/Instagram

O ator Mário Frias tomou posse nesta terça-feira (23) como secretário especial de Cultura na gestão de Jair Bolsonaro (sem partido). Frias ocupa o lugar antes comandado por Regina Duarte.

A posse de Frias, diferentemente da de Duarte, que contou com evento e área reservada para fãs, foi discreta. Uma imagem da ocasião foi publicada pela conta do Ministério do Turismo no Twitter. "Bem-vindo! Vamos juntos", escreveu o ministro Marcelo Álvaro Antônio.

A nomeação, publicada na segunda-feira (19), ocorre um mês após Frias receber o convite do presidente para substituir Duarte na Secretaria Especial da Cultura. No dia 20 de maio, o R7 antecipou que o ator havia aceitado assumir o comando da secretaria.

Desde o início do mandato de Bolsonaro, em janeiro de 2019, a Secretaria Especial de Cultura já trocou de titular em quatro oportunidades. Além de Duarte, também passaram pelo cargo nos últimos 18 meses José Henrique Pires, Ricardo Braga e o dramaturgo Roberto Alvim.

Veja também: Frias recebe boas-vindas de Sérgio Camargo em seu 1º dia no governo

A Secretaria Especial de Cultura foi criada por Bolsonaro após a extinção do Ministério da Cultura, criado em 1985. Inicialmente, o órgão seria ligado ao Ministério da Cidadania, mas foi transmitido para a responsabilidade do Turismo em novembro do ano passado.