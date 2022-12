"Matemágica" do PT ameniza rombo causado pela própria PEC do Rombo Como todo péssimo gestor, Lula assume que vai gastar primeiro e arrecadar depois e manipula números para aliviar rombo

Na política as coisas não são o que são, mas são o que parecem. Portanto, basta fazer com que qualquer tragédia não pareça tão ruim assim e, com a ajuda inestimável da imprensa mi-mi-militante, a população descerá pelo cano achando que está surfando num arco-íris e cairá sobre um pote de ouro.

A bola da vez é dar aquela disfarçada no estrago que a PEC da Transição (que está mais para PEC do Rombo) vai deixar. Isso porque, para cumprir pelo menos alguma coisinha das promessas irresponsáveis que Lula fez para tomar o poder (o que, segundo José Dirceu, é diferente de ganhar uma eleição), será preciso torrar uma quantidade absurda de dinheiro.

E é claro que o partido do “o amor venceu” vai jogar toda a culpa no Biroliro, ainda que as contas do governo tenham fechado no azul em R$ 19,3 bilhões, em julho, e que esse tenha sido o melhor resultado desde 2011, mesmo com pandemia e guerra. Mas quem se importa com a realidade quando se pode inventar qualquer narrativa e receber o “selo de verdade absoluta” dado pelos “checadores de fatos”?

Mas guerra mesmo é o que o povo brasileiro vai enfrentar para cobrir o rombo que o PT já admite que deixará. E, para que a população continue achando que vai comer picanha todo fim de semana (ainda que tenha sido “apenas uma metáfora”), o pessoal da equipe de transição já está mexendo seus pauzinhos, nesse caso, manipulando números.

Agora eles dizem que o rombo não será tão grande assim, pois as projeções de arrecadação de impostos para 2023 estavam “subestimadas”. Em outras palavras: eles estão dizendo que nós pagaremos mais impostos do que estava previsto e, por causa disso, o rombo será menor.

Para quem ainda não entendeu: o PT vai “dar de graça” algumas migalhas do banquete alegórico que prometeu e, para isso, vai gastar muito além do teto fiscal. Porém, para aliviar o desastre nas contas públicas, está projetando que arrecadará mais impostos a partir do ano que vem.

E você sabe quem é que paga os impostos que o PT promete esbanjar? Acho que você sabe, mas só para garantir que você entendeu mesmo: quando o assunto é imposto não tem metáfora nenhuma, tá? #fazuele