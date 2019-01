Maurício Macri chega ao Planalto para reunião com Bolsonaro Presidente argentino é o primeiro chefe de Estado em visita oficial ao Brasil após a posse do novo governo Governo Bolsonaro

Macri e Bolsonaro vão tratar de Mercosul e da crise na Venezuela Ueslei Marcelino/Reuters

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, chegou por volta das 10h30 desta quarta-feira (16) ao Palácio do Planalto. Essa é a primeira visita oficial de um chefe de Estado ao Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse.

Macri, que não esteve na posse, foi recebido com honras de chefe de Estado e tiros de canhão. Ele encontrou Bolsonaro no alto da rampa do Palácio do Planalto, onde também estava o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo.

Pouco depois das 11h, começou uma reunião entre ministros brasileiros e argentinos e com os dois presidentes. Às 12h30 está marcada uma declaração à imprensa.

A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, com transações na ordem de US$ 26 bilhões. A balança comercial tem saldo positivo para o Brasil de quase US$ 4 bilhões.

Na pauta de Bolsonaro e Macri, estão assuntos relacionados ao Mercosul e também à crise na Venezuela.