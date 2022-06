Mauro Mendes lidera disputa pelo governo do Mato Grosso, aponta pesquisa Real Time Atual governador aparece com 43% das intenções de voto no levantamento estimulado; veja resultados Mauro Mendes lidera disputa pelo governo do Mato Grosso, aponta pesquisa Real Time

A- A+

Mauro Mendes (União Brasil) Mayke Toscano/Secom-MT

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (14) mostra o governador Mauro Mendes (União Brasil) na liderança das intenções de votos para o governo do estado do Mato Grosso. Citado por 43% dos entrevistados, ele estaria reeleito no primeiro turno. Em seguida, aparece o procurador Mauro (PSOL), com 9%; e Victório Galli (PTB), com 6%. O resultado é da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados. Confira:

Mauro Mendes (União Brasil): 43%

Procurador Mauro (PSOL): 9%

Victório Galli (PTB): 6%

Branco/Nulo: 18%

Não sabem ou não responderam: 23%

O levantamento revela que o governo de Mendes é avaliado como ótimo ou bom por 39% dos entrevistados. Para 36%, a gestão é regular, e outros 20% a consideram ruim ou péssima.

Real Time Big Data/Divulgação

Apesar da liderança na pesquisa de intenção de voto e da boa avaliação de governo, Mendes também aparece com o maior índice de rejeição entre o eleitorado, com 26%. Confira:

Mauro Mendes (União Brasil): 26%

Victório Galli (PTB): 22%

Procurador Mauro (Psol): 21%

Senado

Na corrida ao Senado, Wellington Fagundes (PL) aparece à frente, com 38% das intenções de voto, o que garantiria ao presidente da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal um segundo mandato na Casa. Confira o resultado:

Wellington Fagundes (PL): 38%

Natasha Slhessarenko (PSB): 7%

Neri Geller (PP): 8%

Antônio Galvan (PTB): 2%

Branco/Nulo: 16%

Não sabem ou não responderam: 28%

O instituto ouviu 1.500 pessoas entre os dias 12 e 13 de junho. A margem de erro do levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MT-04447/2022, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% – o que significa que, se levarmos em consideração a margem de erro, a probabilidade de o resultado da pesquisa retratar a realidade é de 95%.