MEC adia abertura de inscrições para o Fies no segundo semestre Programa que financia curso em universidades particulares teria inscrições a partir deste terça. Motivo da alteração não foi informado MEC adia abertura de inscrições para o Fies no segundo semestre

Site informa adiamento das inscrições para o segundo semestre Divulgação/MEC

O MEC (Ministério da Educação) decidiu adiar o início das inscrições para a edição do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) relativo ao segundo semestre deste ano.

A abertura estava prevista para acontecer nesta terça-feira (21), e as inscrições aconteceriam até sexta-feira (24).

A pasta informou sobre o adiamento por meio de nota no site do programa. “O Ministério da Educação informa que a abertura do período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi adiada. Em breve será divulgado o novo cronograma do Fies para o segundo semestre de 2020.

O motivo da mudança não foi informado.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades particulares.

Victor Godoy Veiga é o novo secretário executivo do MEC