MEC confirma que ex-ministro Weintraub já está nos EUA

Do R7, com Agência Estado

Weintraub deixou ministério na quinta-feira Marcos Corrêa/PR - 04.02.2020

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que deixou o cargo quinta-feira (18), já está nos Estados Unidos. A informação foi dada no início da manhã por seu irmão Arthur Weintraub e mais tarde confirmada pelo MEC (Ministério da Educação).

O ex-ministro foi indicado pelo governo para um cargo no Banco Mundial nos EUA. Contra ele, no entanto, há um processo que corre no STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das fake news que apura ataques contra a Corte.

Por causa dessa investigação, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, pediu na sexta-feira (19) que o STF impedisse que Weintraub deixasse o país.

A exoneração de Weintraub ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Na sexta-feira (19), ele havia publicado em seu Twitter que deixaria o país em "poucos dias".

O MEC afirma que Weintraub chegou aos EUA por Miami. A viagem foi feita por meio de avião comercial e em classe econômica.

Apesar de ter anunciado a saída do Ministério da Educação, Weintraub continua como ministro e acessou o país estrangeiro se apresentando como chefe da pasta no Brasil. Como ministro de Estado, Weintraub tem direito a passaporte diplomático.

A assessoria do MEC não soube dizer qual é, neste momento, o paradeiro do ministro, nem se ele continua em Miami depois de ter desembarcado na cidade. Informou apenas que, apesar das restrições impostas pelos EUA aos brasileiros por causa da pandemia da covid-19, Weintraub não foi impedido de entrar e que "comprou a passagem com dinheiro dele".